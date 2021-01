Gerwyn Price heerst in eerste wedstrijddeel en klopt tweevoudig wereldkampioen in WK-finale darts

Met veel aandacht is in ons land de zoektocht naar de nieuwe wereldkampioen darts gevolgd. Dimitri Van den Bergh is het niet geworden, de Nederlander Van Gerwen ook niet, maar wel Gerwyn Price. Die rekende in de finale af met Gary Anderson.

Gerwyn Price en Gary Anderson waren de twee finalisten op het WK darts. Welshman Price ging voor zijn eerste wereldtitel, de Schot Anderson was al tweemaal wereldkampioen geworden. De eerste twee sets werden netjes onder hen beiden verdeeld. Nadien begon Price aan een fenomenale serie. PRICE SLAAT BESLISSENDE KLOOF Price stond zeer secuur te werpen en bleef dat enorm hoge niveau maar aanhouden. Van 1-1 ging het naar 5-1. Anderson kwam vervolgens nog eens een keertje op het scorebord, maar de volgende set was toch weer voor Price. Die kwam zo op één set van de wereldtitel. Er leek wel sprakte te zijn van zenuwen, want na enkele gemiste kansen voor Price maakte Anderson er 6-3 van. In de volgende set en bij de tiende matchdart was het dan toch raak! Price won de WK-finale met 7-3. Hij is de nieuwe wereldkampioen en ook meteen de nieuwe nummer één van de wereld.