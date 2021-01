John Higgins maakt indruk tegen Ronnie O'Sullivan en stoot door naar halve finales

In de kwartfinales van de Masters namen grote tenoren Ronnie O'Sullivan en John Higgins het tegen elkaar op. Na een fantastische wedstrijd werd het 6-3 voor Higgins.

Higgins is viervoudig wereldkampioen snooker en schopte het in 2019 nog tot de finale, maar The Wizard of Wishaw staat nu al sinds 2018 droog op vlak van toernooizeges. Op de ranglijst staat hij nog wel op een mooie 6e plaats.

O'Sullivan is even oud als Higgins en werd 6x wereldkampioen. Hij deed een gooi naar zijn 8e overwinning op de Masters. Maar daar stak Higgins dus een stokje voor.

O'Sullivan kwam nochtans op voorsprong na een mooie break van 97 maar het niveau ging daarna stevig omhoog. In het derde frame liet Higgins een break van 145 noteren, amper 2 punten van het maximum van 147 verwijderd.

De wedstrijd ging op en af en na twee centuries op rij voor Higgins was het de beurt aan O'Sullivan om twee centuries na elkaar te scoren. Na 6 frames stond het dan ook 3-3 gelijk.

Maar uiteindelijk trok Higgins dan toch aan het langste eind. In het zevende frame nog met een break van 134, daarna was het gedaan met de centuries tijdens de wedstrijd. Higgins won met 6-3 en moet het in de halve finale opnemen tegen David Gilbert.