Swings komt ditmaal niet in de buurt van medaille op EK allround en stelt het met ereplaats, Nederlander verovert goud

Bart Swings is er in zijn carrière al twee keer in geslaagd om op het EK allround op het podium te staan. Dat zat er het voorbije weekend niet in. Swings mengde zich wel in de strijd om de ereplaats en werd nog zesde.

Op het EK allround worden zowel de 500m, 5000m, 1500m als 10 000m afgewerkt. Swings kwam op dat eerste nummer niet goed uit de verf, maar schoof nadien wel nog op naar de vijfde plaats. Dat was zijn positie bij aanvang van de 10 000m. Hij is er niet in geslaagd die vijfde stek vast te houden. Nils van der Poel reed op dat laatste nummer immers de tweede snelste tijd ooit. Daardoor stak de Zweed met Nederlandse roots Swings nog voorbij in de stand. Zo werd het een zesde plaats voor Swings. EERSTE NEDERLANDSE ALLROUNDTITEL De Europese allroundtitel was dan weer voor Patrick Roets. Het is zo de eerste keer dat een Nederlander het EK allround wint. Zijn landgenoot Bosker is tweede, de Noor Pedersen derde.