Dancing Dimi meteen naar huis gestuurd in eerste ronde van de Masters

Maar 'dancing' Dimi vloog er in de eerste ronde al uit. Onze landgenoot moest zijn meerdere erkennen in de jonge Engelsman Chris Dobey.

Van den Bergh begon niet goed aan de partij en stond voor hij het goed en wel besefte al 2-0 achter. Wanneer hij terugkwam tot 2-2, leek het erop dat hij het laken toch nog naar zich toe kon trekken.

Maar niets was minder waar, Van den Bergh bleef onder zijn niveau spelen en het lukte hem niet om hoge aantallen te gooien.

In de laatste leg had Dobey maar 1 pijl nodig om met dubbel 18 uit te spelen en Van den Bergh huiswaarts te sturen.

𝘿𝙊𝘽𝙀𝙔 𝘽𝙀𝘼𝙏𝙎 𝘿𝙄𝙈𝙄



An emphatic debut for Chris Dobey as he eliminates World Matchplay Champion Dimitri Van den Bergh with a 6-2 victory to reach round two!



