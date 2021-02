Enorme verrassing Welsh Open: Ronnie O'Sullivan verliest finale van revelatie

Jordan Brown is de verrassende eindwinnaar van de Welsh Open. In de finale klopte hij de snookerlegende Ronnie O'Sullivan met 9-8. Brown was de revelatie van het toernooi, want op de weg naar de finale klopte hij nog enkele andere sterren.

Uiteraard begon Ronnie O’Sullivan als topfavoriet aan de finale van de Welsh Open, maar het werd al snel duidelijk dat hij het niet onder de markt had tegen Jordan Brown. Uiteindelijk zou Brown met 9-8 het prestigieuze toernooi zelfs op zijn naam zetten. Jordan Brown heeft indruk gemaakt op de Welsh Open. Hij is 'slechts' de nummer 81 van de wereld, maar volgens Het Laatste Nieuws klopte hij op de weg naar de finale wel kleppers als Mark Selby en Stephen Maguire. Het is zijn eerste grote toernooizege.