Naar deze wielerkoersen kunnen we weer uitkijken dit jaar

Het wielerseizoen is inmiddels al even bezig en we kunnen niet wachten totdat het geweld weer volledig losbarst.

Ook al zijn de wintersporten momenteel nog in volle gang, we kijken toch uit naar de eerste echt koersen.

We beschrijven een aantal van de mooiste wielerkoersen die dit jaar hopelijk weer 'gewoon' doorgang kunnen vinden, ondanks de Corona crisis. Traditioneel gezien start het wielerseizoen met de Omloop, en het loopt door tot en met de Ronde van Lombardije. Gaat het seizoen weer ouderwets mooi worden zodat we hier weer uitgebreid over kunnen praten in de (online) sportkantines?

Het klassieke voorjaar

We starten het seizoen natuurlijk pas echt met de klassiekers in het voorjaar. We starten natuurlijk met de Omloop en begin maart wordt als het goed is de ‘nieuwe klassieker’ Strade Bianche gereden. Daar verwachten we de eerste clash tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Afgelopen jaar won de Belg in de zinderende hitte op de witte wegen van Toscane. Van der Poel zal er dit jaar echter alles aan willen doen om de zege te pakken in Siena.

De eerste échte klassieker van het jaar is natuurlijk Milaan San Remo, de koers die aan het begin van de lente gereden wordt. Afgelopen jaar werd deze ook al gewonnen door Wout van Aert, die Alaphillipe versloeg in een Spint-á-deux. De Jumbo-Visma renner zal ook dit jaar weer een van de kanshebbers zijn in la Primavera.

Daarna kijken we natuurlijk uit naar de Vlaamse klassiekers, met als hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen. De kenners van sportweddenschappen zoals Betway voorspellen opnieuw een prachtige strijd tussen Van Aert en Vd Poel, die respectievelijk gewaardeerd op 4,50 en 4,00. Ook in Parijs-Roubaix, dat een week later gereden wordt zullen de Belg en de Nederlander de grote favorieten zijn. Gaat het dit jaar eindelijk weer eens regenen in de hel van het noorden?

Na de kasseien gaan we de heuvels in en staan de Amstel Gold Race in Nederlands Limburg en natuurlijk Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Genoeg om naar uit te kijken in de maanden maart en april dus.

Giro d’Italia

De Giro d’Italia, waar traditioneel het land Italië weer roze zal kleuren, wordt in mei en juni verreden. Afgelopen jaar verliep de ronde van Italië zeer verrassend. De winnaar werd uiteindelijk Tao Geoghegan Hart, die de verrassingen van team Sunweg Jai Hindley en Wilco Kelderman achter zich liet.

We hopen natuurlijk dat Remco Evenepoel zijn debuut zal maken in de Giro dit jaar, nadat hij vorig jaar aan zich voorbij moest laten gaan door zijn valpartij in de Ronde van Lombardije. Of hij echter op tijd hersteld is, dat is de vraag.

Zeker is dat Egan Bernal de Giro rijdt, net als Nibali, Vlasov, Pinot en Landa.

Tour de France

Natuurlijk kijken we ook uit naar de Tour de France van 2021. De Ronde door Frankrijk zal in verband met de Olympische Spelen iets eerder verreden worden dan normaal. De vraag is ook hoe enkele renners de combinatie Tour en Spelen gaan doen. Stapt een renner als Mathieu van der Poel eerder af, om zijn grote doel Olympisch goud in het mountainbiken niet in gevaar te brengen?

De Tour zal opnieuw een strijd worden tussen Tadej Pogacar, de winnaar van afgelopen jaar, en Primosz Roglic, de nummer twee. Beide renners staan weer aan de start in juli en zullen concurrentie krijgen van een sterk Ineos-blok. Giro-winnaar Hart zal van de partij zijn, evenals Geraint Thomas en Richard Carapaz. Egan Bernal ontbreekt, omdat hij de Giro zal rijden.

Het zwaartepunt ligt in de Pyreneën, waar onder meer de legendarische Tourmalet beklommen gaat worden. In de Alpen wordt onder meer de klim naar Tignes bedwongen. De Alpe d’Huez, de meest populaire berg van de Alpen, zit dit jaar niet in het parcours.

Kan Roglic eindelijk de zege pakken, nadat hij wel al twee keer de Vuelta won. Wout van Aert zal in elk geval proberen hem aan de zege te helpen. De Belg heeft echter stiekem ook de groene trui in zijn achterhoofd.

De olympische Spelen

Eigenlijk zouden de spelen in Tokio natuurlijk afgelopen jaar gehouden worden. Door Corona zijn de Spelen met een jaar uitgesteld en men hoopt dat het dit jaar wel doorgang kan vinden.

Voor de wielrenners betekent dit dat er gekozen moet gaan worden welke wedstrijden ze dit jaar willen rijden in aanloop naar die spelen. Van de Belgen Van Aert en Evenepoel is al bekend dat ze de Olympische tijdrit willen rijden en laatstgenoemde zal ook van de wegwedstrijd een doel willen maken. Hij zal daarvoor natuurlijk wel eerst volledig fit moeten worden.

Vuelta d ‘España

De derde grote ronde van het jaar en het kleine broertje van de twee eerdergenoemde. Dat wil echter niet zeggen dat het niet een prachtige ronde is. Het parcours werd midden februari bekend gemaakt en het wordt weer een Vuelta om van te smullen.

Met twee tijdritten en vele bergetappes zal het in elk geval weer een spannende strijd worden. Op dag één staat al een tijdrit op het programma en al op de derde dag moet er geklommen worden. Het zwaartepunt ligt echter in de laatste week, met op de voorlaatste dag niet minder dan 5000 hoogtemeters op het programma.

Wie volgt Roglic op, die de afgelopen twee jaar de sterkste was in Spanje.

Het WK op de weg

Het toetje van het seizoen is natuurlijk altijd het WK op de weg. Eenmaal per jaar, Olympische jaren uitgezonderd, strijden renners in de kleuren van hun land tegen elkaar. Altijd een wedstrijd om naar uit te kijken.