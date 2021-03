Hanne Desmet bezorgt België zilveren medaille op het WK

Een medaille pakken op het WK, dat is enkel grote atleten gegeven. Ook Hanne Desmet mag voortaan verkondigen dat ze hierin is geslaagd. Desmet realiseerde het op de 1000m op de wereldkampioenschappen shorttrack in Dordrecht.

Uiteraard moest zo'n groot kampioenschap in het ijsschaatsen toch plaatsvinden in Nederland, hét schaatsland bij uitstek. Het was ook een Nederlandse die op de 1000m de wereldtitel veroverde, Suzanne Schulting. Niet de eerste de beste. Schulting had immers ook al 500m en 1500m het goud gepakt. Hanne Desmet was diegene die haar op de 1000m het meest kon bedreigen. Desmet werd hiervoor beloond met een zilveren medaille. Courtney Sarault maakte het podium compleet en zo ging het brons naar Canada.