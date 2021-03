Khabib verandert niet meer van gedachten: UFC-legende neemt afscheid van de sport met 29-0

Khabib Nurmagomedov kondigde eind vorig jaar eigenlijk al aan dat hij zou stoppen. Khabib had zijn moeder beloofd om te vechten nadat zijn vader en coach overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting. UFC-voorzitter Dana White wilde toch eerst nog eens een gesprek hebben met Khabib.

Dat gesprek heeft inmiddels bij een etentje plaatsgevonden. White bevestigt dat Khabib bij zijn besluit blijft. "Het blijft bij 29-0. Hij is officieel met pensioen. Het was ongelooflijk om je aan het werk te zien", richt White zich tot Khabib.

29-0 it is.



He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2