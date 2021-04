Vanaf maandag opnieuw Darts! Tien beste spelers ter wereld (met Dimitri Van den Bergh) nemen het tegen elkaar

Maandag begint er opnieuw een groot toernooi in het Darts. Dan start namelijk de Premier League Darts. Daarin nemen de tien beste spelers ter wereld het tegen elkaar op. Onder meer Dimitri Van den Bergh is van de partij.

Van 5 tot 9 en 19 tot 22 april kunnen we genieten van de tien beste spelers ter wereld in het Darts. Dan staat namelijk de Premier League Darts op het programma. Elke avond spelen ze tegen een andere tegenstander uit die top 10.

De spelers met de meeste overwinningen zullen het daarna tegen elkaar opnemen in de halve finales en een mogelijke finale. Met Dimitri Van den Bergh is er dus één landgenoot van de partij en hij krijgt maandag meteen een zware tegenstander, want dan wacht Michael van Gerwen.