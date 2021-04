Premier League Darts start deze avond, nummer één van de wereld er niet bij door positieve coronatest

Vanaf vanavond kunnen de fans van Darts opnieuw opgelucht ademhalen, want de beroemde sport is opnieuw te bewonderen met de Premier League Darts. Daarin nemen de beste tien spelers ter wereld het tegen elkaar op.

Er is wel één opvallende afwezige, want Gerwyn Price heeft moeten afhaken door een positieve coronatest. De nummer één van de wereld is besmet en moet in quarantaine. Zijn plaats wordt opgevuld door James Wade.

Met Dimitri Van den Bergh is er ook één landgenoot die zal deelnemen aan de Premier League Darts. Hij krijgt vanavond meteen een echte kraker voorgeschoteld, want Van den Bergh zal het moeten opnemen tegen Michael van Gerwen.