Opnieuw geen overwinning voor Michael van Gerwen in Premier League Darts, Jonny Clayton nieuwe leider in het klassement

De eerste week van de Premier League Darts zit erop. Onze landgenoot Dimitri Van den Bergh kan tevreden terugblikken, want hij staat voorlopig op een uitstekende tweede plaats. Hij moet enkel Jonny Clayton voor zich laten.

Dimitri Van den Bergh verloor gisteren dan wel met 3-7 van Jose De Sousa, maar toch kan hij op een positieve manier terugblikken op de eerste week in de Premier League Darts. Zo verloor hij van zijn vijf wedstrijden slechts één duel.

Jonny Clayton is wel de nieuwe leider in het klassement door de nederlaag van Dimitri Van den Bergh vrijdag. Clayton haalde het met 4-7 van Gary Anderson en daardoor heeft de Welshman nu 7 punten. Gary Anderson moet beginnen opletten, want de Schot staat slechts op de achtste plaats met 5 punten.

Michael van Gerwen staat in de middenmoot met 6 punten. Hij speelde een leuke wedstrijd tegen Nathan Aspinall en uiteindelijk zouden de twee heren ook de punten delen: 6-6. In de andere wedstrijden won Peter Wright met 7-5 van Rob Cross en haalde James Wade het met 7-3 van Glen Durrant. Glen Durrant is de winnaar van vorig jaar, maar kon nu nog geen enkel punt binnenhalen.