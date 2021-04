Dimitri Van den Bergh blijft indruk maken en is al zeker van plaats in de volgende ronde Premier League

Dimitri Van den Bergh blijft indruk maken in de Premier League Darts. Deze avond stond hij tegenover Rob Cross, de nummer vijf van de wereld, en onze landgenoot haalde het met 7-4. Daardoor is hij zeker van een plaats in de volgende ronde.

Dimitri Van den Bergh kon vanavond al zeker zijn van een plaats in de volgende ronde als hij wist te winnen van Rob Cross, de nummer vijf van de wereld en ex-wereldkampioen. Geen makkelijke tegenstander dus, maar Van den Bergh maakte heel wat indruk. Zo won onze landgenoot uiteindelijk met 7-5 van Rob Cross. Door deze overwinning is Van den Bergh ook als eerste al zeker van een plaats in de volgende ronde van de Premier League Darts. Een knappe prestatie van de Belg.