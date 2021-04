Opnieuw Darts op het programma! leider Dimitri Van den Bergh neemt het deze avond op tegen nummer vijf van de wereld

Ook deze avond komen de kleppers in het Darts in actie, want dan staat er opnieuw een avond Premier League op het programma. Dimitri Van den Bergh, de leider in het klassement, neemt het op tegen Rob Cross.

Dimitri Van den Bergh doet het voorlopig uitstekend op de Premier League Darts. Onze landgenoot haalde het gisteren nog van Jonny Clayton en zo staat hij knap aan de leiding in het klassement. Deze avond speelt de Belg tegen Rob Cross, de nummer vijf van de wereld. Een andere wedstrijd om naar uit te kijken is die tussen Michael van Gerwen en Gary Anderson. De twee absolute sterren spelen al jaren op het hoogste niveau en kennen elkaar door en door. Het verschil tussen de beide heren is ook niet groot in het klassement, want van Gerwen staat op een gedeelde eerste plaats, terwijl Anderson met één punt minder net daaronder staat. De resterende wedstrijden van deze avond gaan tussen Glen Durrant en Jose De Sousa, Nathan Aspinall en Jonny Clayton en Peter Wright en James Wade. Dimitri Van den Bergh speelt tegen Rob Cross rond 20u45 Belgische tijd.