Premier League Darts: geen winnaar in absolute kraker, kopzorgen voor Peter Wright

Dimitri Van den Bergh heeft zich gisterenavond kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Premier League Darts na een vlotte overwinning tegen ex-wereldkampioen Rob Cross, maar uiteraard kwamen ook de andere toppers aan bod.

Zo stond er onder meer een echte kraker tussen Gary Anderson en Michael van Gerwen op het programma. Beide heren waren aan elkaar gewaagd en na een zeer leuke partij eindigde de wedstrijd uiteindelijk ook onbeslist: 6-6.

Peter Wright staat voorlopig nog niet in de gevarenzone, maar met nog maar twee wedstrijden te gaan moet de ex-wereldkampioen wel beginnen opletten. Ook gisterenavond verloor de Schot namelijk met 7-4 van James Wade.

Voor Glen Durrant zit de Premier League er al op na de eerste ronde. Durrant, de winnaar van vorig jaar, kon nog geen wedstrijd winnen en is al zeker uitgeschakeld. Hij verloor met 7-4 van de Portugees José De Sousa.

De laatste wedstrijd waar we het nog niet over hebben gehad, was de wedstrijd tussen de mannen in vorm Nathan Aspinall en Jonny Clayton. Aspinall kreeg de kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar hij kon niet profiteren. Daardoor werd het uiteindelijk een 6-6 gelijkspel. Het verslag van Dimitri Van den Bergh tegen Rob Cross kan u HIER lezen.