Welke wedstrijden staan er vanavond, naast Van den Bergh-Anderson, op het programma in de Premier League Darts?

Dimitri Van den Bergh staat deze avond voor een echte kraker tegen Gary Anderson, maar uiteraard komen ook de andere kleppers aan de bak. Zo moet Rob Cross bijvoorbeeld absoluut winnen tegen Nathan Aspinall.

Als Rob Cross, ex-wereldkampioen, nog kans wil maken op de volgende ronde zal hij minstens een punt moeten pakken tegen Nathan Aspinall. Geen makkelijke opgave, want Aspinall staat op de tweede plaats in het klassement.

Michael van Gerwen, de nummer drie in het klassement met even veel punten als Aspinall, neemt het op tegen man in vorm José De Sousa. James Wade neemt het daarna op tegen Jonny Clayton en als afsluiter is er een wedstrijd tussen Peter Wright, die de punten zeer goed kan gebruiken, en Glen Durrant, een man die al zeker uitgeschakeld is.