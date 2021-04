Geen Black Lives Matter-protest op de Spelen: IOC bevestigt verbod op religieuze of politieke propaganda

Black Lives Matter-protest bij een sportwedstrijd: het is inmiddels een herkenbaar beeld. Op de Spelen zal hiervoor echter geen plaats zijn. Het IOC benadrukt dat wedstrijden niet mogen worden aangegrepen voor religieuze of politieke propaganda.

Dat staat al zo in de reglementen van het IOC. Omdat de zaak momenteel actueel is, werd dit ook op de agenda gezet. Er werd een rondvraag gedaan bij 3500 atleten. Tweederde van deze atleten vond dat wedstrijden niet dienen om politieke statements te maken.

Het is dus niet toegestaan om bij een wedstrijd op de Olympische Spelen te knielen uit steun voor Black Lives Matter of de BLM-groet te brengen. Of mee te doen aan een andere vorm van protesten tijdens wedstrijden of huldigingen.

SANCTIES ONBEKEND

Mogelijk zal deze beslissingen in bepaalde hoeken wel op onvrede stuiten. Het Amerikaans en Paralympisch Comité had al laten weten dat olympiërs vrij zouden zijn om mee te doen aan zo'n protest. Het is nog niet bekend welke sancties atleten riskeren als ze het besluit van het IOC naast zich neerleggen.