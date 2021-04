Van den Bergh moet genoegen nemen met punt maar blijft wel mee aan de leiding in Premier League

Dimitri Van den Bergh was aan een geweldige zegereeks bezig in de Premier League. Woensdagavond wist hij nog een harde dobber tegen Gary Andersen in zijn voordeel te beslechten. Tegen James Wade draaide het uit op een gelijkspel.

Van den Bergh kon de partij aanvatten als leider in de Premier League. En uiteraard met een pak vertrouwen, na zijn vorige overwinningen in de competitie. Hij had ook de kans om op donderdag voor een prachtig slotakkoord te zorgen: 'Dancing Dimi' en James Wade mochten de avond afsluiten.

Na zes legs tussen beide heren was de stand in evenwicht en gaf het scorebord 3-3 aan. Van den Bergh had dan een periode waarin hij vlotter de 180's gooide en een hoger scorend vermogen etaleerde. Dat hielp hem om uit te lopen naar 5-3. In de volgende weg was Wade op weg naar winst, maar Van den Bergh finishte met een 160 en ging zo toch naar 6-3.

VAN 6-3 NAAR 6-6

Een tik voor Wade, maar het ging bij hem weer vlotter lopen en Van den Bergh geraakte wat uit zijn ritme. Bij 6-5 begon Wade met tweemaal een 180. Dat kon Van den Bergh niet meer goedmaken, het werd dus 6-6 en een punt voor beiden. Door een punt te pakken staat onze landgenoot nog altijd aan de leiding in de Premier League. Die leidersplaats deelt hij wel met Aspinall.