Dimitri Van den Bergh toont goede vorm en zet voor het eerst een Players Championship-toernooi op zijn naam

Na zijn goede prestaties in de Premier League Darts blijft Dimitri Van den Bergh gewoon bevestigen. Onze landgenoot heeft nu namelijk zijn eerste Players Championship-toernooi gewonnen.

In het Darts is onze landgenoot Dimitri Van den Bergh één van de beste spelers ter wereld op dit moment. In de Premier League Darts draait hij na de eerste ronde knap mee bovenin tussen de echte kleppers en gisteren heeft de Belg zijn eerste Players Championship-toernooi gewonnen.

In de finale van het toernooi gisteren nam hij het op tegen Dirk van Duijvenbode, de Nederlandse revelatie op het voorbije WK en de winnaar van het Players Championship-toernooi van eergisteren. Het werd een spannende partij, maar Van den Bergh haalde het met 8-7.