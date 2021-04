Lianne Tan is uitgeschakeld op het EK badminton: kwartfinales het eindstation van onze landgenote

Lianne Tan is niet verder geraakt dan de kwartfinales op het EK badminton. Onze landgenote werd uitgeschakeld door de Schotse Kirsty Gilmour. Het werd 21-18, 13-21 en 14-21 voor Gilmour.

Lianne Tan was aan een sterk EK badminton bezig, maar in de kwartfinales kwam ze met Kirsty Gilmour de vierde beste speelster op het toernooi tegen. Toch begon Tan uitstekend, want ze haalde de eerste set binnen met 21-18.

Daarna nam Gilmour echter het heft in handen en Tan kreeg nog maar weinig klaargespeeld. De tweede set ging met 13-21 naar de Schotse speelster en ook de beslissende set was met 14-21 voor Gilmour.