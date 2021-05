Stuart Bingham neemt belangrijke horde richting WK-finale met frame van maar liefst 63 minuten tegen Selby

Op het WK snooker zijn ze toe aan de halve finales. Zaterdagavond zijn beide finalisten bekend.

Geen Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, of Neil Robertson in de halve finales van het WK snooker. Stuart Bingham neemt het op tegen Mark Selby in de eerste wedstrijd en Kyren Wilson speelt tegen Shaun Murphy in de tweede halve finale.

Vrijdagavond maakten Bingham en Selby er een spektakelstuk van in Sheffield. Na een pauze stond het 9-7 voor Selby, de eerste met 17 frames achter zijn naam zou richting de finale gaan. Maar dan kwam Bingham op stoom.

Eerst zette hij een break van 131 op de tabellen en vervolgens was hij op weg naar een maximum break maar de 13e rode bal wou er niet in en Bingham bleef steken op 96 punten. Het frame daarna stond in schril contrast met de rest van de wedstrijd. Na maar liefst 63 minuten kon Bingham (met wat gelukjes) de frame binnenhalen en de leiding nemen.

Uiteindelijk besloten de heren met een tussenstand van 13-11 in het voordeel van Bingham. Kyren Wilson was vorig jaar nog verliezend finalist en is op weg om ook dit jaar de finale te spelen. Hij staat 10-6 voor tegen Murphy.