Sportkampen moeilijker te organiseren door wet: "Dat moet dringend veranderen"

Door een wet van de overheid is het alsmaar moeilijker om sportkampen te organiseren, er is een plafond op hoeveel sportmonitoren mogen verdienen. Zo is het voor sportkampen moeilijker om sportmonitoren te vinden.

Als je voor je sportkamp geen sportmonitoren kan vinden, of te weinig, wordt het moeilijk om zo’n kamp te organiseren. Het maximale dat een monitor op dit moment per maand kan verdienen is 532 euro, op extra loon wordt er belast door de fiscus, wat het dus een dure bedoening maakt als je die 532 euro overschrijdt. Sportkampen moeten dus meer monitoren gaan zoeken, dat tot groot ongenoegen van de Vlaamse Sportfederatie, die al aangaven dat de wet ‘dringend moet veranderen’.

Het kabinet van Minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, zei in Belga dat er werk van de wet wordt gemaakt: "Begin april is dit op de ministerraad gekomen. Toen hebben we eerst nog het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. Dat hebben we vorige week ontvangen en het is unaniem positief. Er is echter nog één aanpassing nodig en dat wordt deze week besproken. Het zou vlug in orde moeten komen"