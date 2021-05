200.000 handtekeningen tegen de Olympische Spelen in Japan: "Er sterven nu al mensen thuis"

In Japan is er een protestactie gestart tegen de Olympische Spelen in Tokio. De actie kent veel steun van de Japanse bevolking, en er zijn al 200.000 handtekeningen verzameld tegen de Olympische Spelen. Een gerenommeerd Japans advocaat heeft de actie opgestart.

De overheid doet er alles aan om de Olympische Spelen in Japan van deze zomer te laten doorgaan, de Japanse bevolking heeft het daar iets moeilijker mee. Bekend Japans advocaat Utsunomiya is een actie tegen de Spelen gestart, en heeft al 200.000 handtekeningen verzameld. “Het overheidsbeleid is vandaag de dag gericht op het organiseren van de Olympische Spelen, maar dat gaat ten koste van de maatregelen tegen de coronapandemie. In ziekenhuizen raakt het personeel uitgeput en zijn er te weinig bedden. Sommige mensen sterven zelfs thuis”, aldus Utsunomiya in een bericht dat op Belga verscheen. Nu afwachten wat de toekomst brengt…