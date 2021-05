Dimitri Van den Bergh kent moeilijke avond en verliest van indrukwekkende Gary Anderson

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om in het spoor van Michael van Gerwen te blijven. Onze landgenoot verloor deze avond met 4-8 van een zeer sterke Gary Anderson. Vooral bij de checkouts maakte de Schot indruk.

In het begin was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot won zijn eerste twee legs, maar ook Gary won zijn eigen legs, waardoor beide heren aan elkaar gewaagd waren. Daarna nam Anderson het commando over. Hij won verschillende legs op een rijd en kwam al snel 2-6 voor. Van den Bergh kwam echter nog even terug, maar Anderson maakte weinig fouten. Uteindelijk werd het 4-8 voor de ervaren Schot. Door deze nederlaag staat Van den Bergh nu op een gedeelde tweede plaats met Aspinall. Beide heren hebben 15 punten, terwijl Van Gerwen 17 punten heeft. Anderson is plaatsen aan het goedmaken en staat nu op de zesde plaats met 12 punten.