Geschiedenis geschreven in de NFL: Voor het eerst komt een actieve American Football-speler uit de kast

Carl Nassib heeft in een videoboodschap laten weten dat hij homoseksueel is. De speler van de Las Vegas Raiders wil zijn steentje bijdragan aan het feit dat het meer geaccepteerd zal worden. Hij is de allereerste actieve American Football-speler die uit de kast komt.

.@Raiders DE Carl Nassib announced today that he’s gay. He also shared he's donating $100,000 to the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ youth.



The NFL family is proud of you, Carl. ā¤ļø pic.twitter.com/HXbcBuLg2X