Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts dan toch niet tegen Kroatië in World Cup of Darts: één van de spelers heeft moeten afhaken door ziekte

Van 9 tot 12 september staat de World Cup of Darts op het programma. Daarin zullen twee spelers hun land vertegenwoordigen op een landentoernooi. Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts komen in actie voor ons land.

Normaal gezien hadden Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts het in de eerste ronde moeten opnemen tegen Kroatië, maar deze wedstrijd gaat niet door. Boris Krcmar, één van de Kroaten, heeft namelijk afgehaakt door ziekte.

België is echter niet vrij in de eerste ronde door deze opgave, want Griekenland zal Kroatië vervangen. Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts zullen het daardoor opnemen tegen John Michael en Veniamin Symeonidis.