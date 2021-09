Toch al een vroege uitschakeling: Belgian Arrows Van den Bergh en Huybrechts verliezen in tweede ronde World Cup

Door Griekenland opzij te zetten, verzekerden Van den Bergh en Huybrechts zich op de World Cup van een plek in de tweede ronde. De volgende tegenstander voor de Belgian Arrows was Oostenrijk. Dat kon rekenen op Suljovic en Rodriguez om de Belgen uit te schakelen.

Het concept was anders in deze tweede ronde: een speler van elk land kwam eerst als individu in actie. Stond het na twee wedstrijden gelijk, dan volgde nog een koppelwedstrijd. Kim Huybrechts was de beste Belg in de eerste ronde, maar tegen een goed acterende Suljovic kon hij niet op. De Oostenrijker haalde het met 1-4.

Het was dus aan Van den Bergh om de Belgische meubelen te redden. Hij zwoegde zich naar winst in de eerste leg, maar Rodriguez realiseerde nadien twee breaks. Ongetwijfeld zagen de Belgian Arrows de bui dan al hangen. Van den Bergh milderde nog tot 2-3, maar vervolgens werd het 2-4. België verliest dus van Oostenrijk en is uitgeschakeld op de World Cup darts.