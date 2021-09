Red Hawks verliezen ook tweede groepswedstrijd op EK baseball

Deze week staat het EK baseball op het programma in Italië en onze nationale ploeg, de Red Hawks, nemen er aan deel. De eerste wedstrijd verloren ze en ook de tweede groepswedstrijd werd een nederlaag.

De Red Hawks namen het in de tweede groepswedstrijd op tegen gastland Italië, maar een overwinning zat er nooit in voor onze nationale ploeg. De Italianen waren veel te sterk en haalden het volgens Sporza met 3-14.

Italië is zo al zeker van een plaats in de volgende ronde, terwijl het er voor de Red Hawks niet goed uitziet. Ons land speelt dinsdag om 16u haar laatste groepswedstrijd tegen Griekenland, de derde in de groep met één nederlaag en één overwinning.