Nordic Darts Masters zitten erop: Dimitri Van den Bergh uitgeschakeld in halve finales ondanks enorme voorsprong, eindzege voor Michael van Gerwen

De voorbije dagen stonden in Kopenhagen de Nordic Darts Masters op het programma. Dimitri Van den Bergh haalde de halve finales, maar daarin was Fallon Sherrock net iets te sterk.

Dimitri Van den Bergh was aan een goed toernooi bezig, want hij haalde het onder meer in de kwartfinales van Gary Anderson. In de halve finales kreeg hij Fallon Sherrock als tegenstander en Van den Bergh leek zich bij een 8-2 voorsprong vlot te kunnen plaatsen voor de finale.

Maar het was buiten Sherrock gerekend. Na een sensationele comeback kon de speelster alsnog met 11-10 winnen. In de finale stond Sherrock tegenover Michael van Gerwen, maar de Nederlander was met 11-7 te sterk en stak zo de eindzege op zak.