Sterke prestatie van Amber Ryheul: 23-jarige landgenote heeft het Grand Prix-judotoernooi in Zagreb op haar naam geschreven

Op het Grand Prix-judotoernooi in Zagreb stond in de klasse tot 52 kg de finale tussen onze landgenote Amber Ryheul en de Franse Astride Gneto op het programma. Het was meteen de eerste finale voor Ryheul.

Ze maakte een goede indruk en in de extra tijd kon ze ook de overwinning binnenhalen via een Ippon. Ryheul is volgens Sporza de nummer 28 van de wereld, terwijl Gneto de nummer 7 van de wereld is. Een knappe prestatie dus van Ryheul.