Team USA uitstekend begonnen aan Ryder Cup: comfortabele voorsprong tegen Team Europe

Vrijdag stond de eerste dag van de Ryder Cup op het programma. Daarin maakte Team USA een sterke indruk, want na de eerste dag staan de Amerikanen comfortabel aan de leiding met 6-2.

Team USA en de Ryder Cup: het is de laatste edities geen match in heaven meer. Zo verloren de Amerikanen maar liefst vier van de laatste vijf edities. Dit jaar wil Team USA daar echter opnieuw verandering in brengen.

En ze zijn ook goed aan de Ryder Cup begonnen, want na de eerste dag staat Team USA vlot aan de leiding tegen Team Europe. Zo staat het 6-2 in het voordeel van de Amerikanen. Er moeten echter nog heel wat punten verdeeld worden.