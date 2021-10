World Grand Prix Darts: onder meer Michael Van Gerwen, Peter Wright en Gary Anderson komen vanavond in actie

Gisteren stonden de eerste wedstrijden in de eerste ronde van de World Grand Prix op het programma en vandaag is het aan de andere spelers die hun eerste ronde nog moeten afwerken.

De avond begint om 19u10 met een wedstrijd tussen Labanauskas en Dolan. Het is echter uitkijken naar het eerste topduel om 20u55. Dan neemt Aspinall het op tegen de Poolse Ratasjki. Ook de wedstrijd daarna wordt er één om vingers en duimen bij af te likken, want om 21u30 nemen de twee ervaren topspelers Gary Anderson en Ian White het tegen elkaar op.

Daarna volgen er alleen nog maar toppers deze avond, want om 22u staan de Schot Peter Wright, nummer twee van de wereld, en ex-wereldkampioen Rob Cross, nummer elf van de wereld, op het programma.

De voorlaatste wedstrijd is een Nederlands duel tussen Michael Van Gerwen en Danny Noppert en afsluiten doen we in de eerste ronde met een match tussen de Portugees José De Sousa en de Engelsman Glen Durrant.