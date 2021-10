World Grand Prix: Danny Noppert maakt indruk, Portugese vedette is uitgeschakeld

Gisteren stonden de laatste wedstrijden van de tweede ronde op het programma in de World Grand Prix. Vooral Danny Noppert maakte daarin indruk. Nadat hij Van Gerwen kon verslaan met 3-0, haalde hij het nu met 3-0 van Vincent van der Voort.

De eerste wedstrijd van de avond ging tussen Ian White en Labanauskas. De Litouwer maakte indruk en kwam 0-2 voor, maar daarna kon White de rug rechten. Hij won uiteindelijk nog met 3-2 na een indrukwekkende comeback.

Daarna was het tijd voor het Nederlandse duel tussen Noppert en van der Voort. Noppert gooide uitstekend en was op geen foutje te betrappen. Hij won uiteindelijk ook met droge 3-0 cijfers. In de derde wedstrijd won de Pool Ratajski met 1-3 van ex-wereldkampioen Rob Cross.

De laatste wedstrijd was de topper van de avond, want de Portugees Jose De Sousa stond tegenover Jonny Clayton. Het was een wedstrijd op hoog niveau, maar uiteindelijk kon Clayton het laken naar zich toe trekken met een 1-3 overwinning.