Vanaf donderdag staat het EK Darts op het programma: met Kim Huybrechts is er slechts één Belg van de partij

De World Grand Prix is nog maar net voorbij of daar is al een nieuw toernooi in het Darts. Van donderdag tot zondag wordt het EK Darts namelijk afgewerkt. U moet niet zoeken naar Dimitri Van den Bergh, maar Kim Huybrechts is wel van de partij.

Het EK Darts is opnieuw een prestigieus toernooi, maar toch zijn er enkele toppers niet bij. Zo is Jonny Clayton, de winnaar van de World Grand Prix vorige week, afwezig, maar ook Dimitri Van den Bergh en Gary Anderson zijn er niet bij. Wie er wel bij is, is Kim Huybrechts. Hij speelt in zijn eerste ronde tegen Brendan Dolan. Ook onder meer Gerwyn Price (tegen Ritchie Edhouse), Peter Wright (tegen Florian Hempel) en Michael van Gerwen (tegen Boris Krcmar) zullen op het toernooi te zien zijn.