Belgische hoop blijft niet lang overeind: Kim Huybrechts gaat meteen onderuit op EK darts

Heel lang hebben we niet mogen hopen op een triomferende Belg op het EK darts. Kim Huybrechts werd in de eerste ronde al geconfronteerd met een uitschakeling. Huybrechts moest zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Brendan Dolan.

Huybrechts was van bij het begin op achtervolgen aangewezen: Dolan kwam 2-0 voor. Huybrechts vond nadien wel de aansluiting. Onze landgenoot haalde een gemiddelde van iets meer dan 92. Dat bleek niet voldoende om mee te dingen naar een plek in de volgende ronde. DOLAN NEEMT MEER AFSTAND IN TWEEDE DEEL Bij 3-2 koesterde Huybrechts die hoop ongetwijfeld nog wel, maar nadien nam Dolan alleen nog maar meer afstand. Van 3-2 ging het naar 6-2, dat was ook de eindstand. Huybrechts had de vorige zes onderlinge duels tegen Dolan gewonnen. Daar heeft hij op het EK echter bitter weinig aan. Dat betekent ook onmiddellijk dat er geen Belgen meer in actie komen op het EK in Salzburg. Dimitri Van den Bergh doet daar immers niet mee.