Michael van Gerwen naar halve finales EK Darts na thriller tegen Gerwyn Price, ook andere kwartfinales zijn afgelopen

Vandaag staat de laatste dag van het EK Darts op het programma. Deze middag werden de kwartfinales afgewerkt en daarin waren enkele zeer leuke wedstrijden. Zo haalde van Gerwen het onder meer van Price.

De eerste kwartfinale ging tussen man in vorm Danny Noppert en Nathan Aspinall. De overwinning was daarin nipt voor Nathan Aspinall, want na een thriller won de Engelsman met 10-9 van de Nederlander.

De match daarna was er één om duimen en vingers bij af te likken. Michael van Gerwen en Gerwyn Price speelden op een zeer hoog niveau, maar van Gerwen sloeg op het juiste moment toe en won zo de wedstrijd met 10-8.

De andere spelers die in de halve finales staan, zijn Rob Cross en Joe Cullen. Cross haalde het met 10-5 van de Portugees De Sousa, terwijl Cullen thuisspeler Suljovic kon verslaan met 10-7. Deze avond worden de halve finales en de finale nog afgewerkt.