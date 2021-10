📷 Red Lions, Nina Derwael en andere Belgische medaillewinnaars ontvangen door vorstenpaar

Even op de foto met het vorstenpaar. Die eer viel de Red Lions, Nina Derwael en andere medaillewinnaars van op de Olympische Spelen in Tokio of andere recente grote kampioenschappen te beurt op deze vrijdag. Ze werden ontvangen op het Kasteel van Laken.

Opvallende afwezige was wielrenner Wout van Aert. Olympisch kampioene aan de brug met ongelijke leggers Nina Derwael was dus wel van de partij en ook zowat de voltallige mannelijke hockeyploeg en de atleten die ons eremetaal bezorgden in Tokio. Voor marathonloper is het van de ene plechtigheid naar de andere gaan tegenwoordig: hij ontving onlangs de Nationale Trofee voor Sportverdienste.