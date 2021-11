Enkel de kers op de taart ontbreekt: Van den Bergh moet de duimen leggen in finale van World Series of Darts

Wat had het mooi geweest als Dimitri Van den Bergh in de World Series of Darts de kers op de taart had kunnen plaatsen en de titel had gepakt. Door overwinningen tegen Huybrechts en Ratajski had 'Dimi' zich beloond met een finaleticket. Enkel Johnny Clayton bleek te sterk.

Van den Bergh moest de eerste twee legs al aan zijn tegenstander laten, maar reageerde sterk: onze landgenoot ging van 2-0 voor naar 2-3 achter. Ook nadien bleef hij nog een tijd gelijke tred houden met Clayton. Bij 6-6 was alles nog mogelijk. De Welshman had vervolgens een sterke eindsprint in huis. Clayton kwam nu helemaal onder stoom en vanaf dan was er geen houden meer aan. Met vijf gewonnen legs op rij ging hij op weg naar de titel. Eindstand in de finale: 11-6. Van den Bergh had aan het eind van de wedstrijd nochtans een beter gemiddelde qua punten, maar Clayton dankte zijn overwinning aan het feit dat hij beter was in het uitwerpen.