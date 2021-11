Grand Slam of Darts: eerste gekwalificeerde spelers voor de tweede ronde zijn bekend

Maandag stonden de laatste groepswedstrijden van de groepen A tot en met D op het programma in de Grand Slam of Darts. Onder meer Gerwyn Price en Jonny Clayton konden zich plaatsen voor de volgende ronde.

Gerwyn Price verloor wel zijn laatste wedstrijd van Nathan Rafferty, maar Price was al zeker van de volgende ronde. Rafferty gaat door deze zege ook door naar de volgende ronde, ten koste van de Pool Ratajski.

Jonny Clayton is ook in dit toernooi op dreef, want hij won zijn drie groepswedstrijden en gaat dus als groepswinnaar naar de volgende ronde. Ook Bradley Brooks gaat in deze groep door, Mervyn King is uitgeschakeld.

De andere spelers die door gaan naar de volgende ronde zijn James Wade, Rob Cross, Ryan Joyce en Rowby-John Rodriguez. Jim Williams, Boris Krcmar, Chris Dobey en Stephen Bunting zijn uitgeschakeld.