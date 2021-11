Laatste wedstrijd voor Mike De Decker op Grand Slam of Darts: kan hij stunten tegen Peter Wright?

Mike De Decker speelt vanavond sowieso zijn laatste wedstrijd op de Grand Slam of Darts. Door zijn twee nederlagen in de voorbije wedstrijden is onze landgenoot al zeker van de uitschakeling.

Mike De Decker heeft er voorlopig al een lastige Grand Slam of Darts opzitten. Onze landgenoot verloor zijn eerste groepswedstrijd van Gabriel Clemens en ook in de tweede wedstrijd ging hij kansloos onderuit tegen Fallon Sherrock. Vanavond zou De Decker zijn toernooi nog wat glans kunnen geven, al wordt dat zeker geen makkelijke opgave. Hij zal het in zijn laatste groepswedstrijd namelijk moeten opnemen tegen de Schot Peter Wright, de nummer twee van de wereld.