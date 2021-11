Geen halve finale voor onze nationale ploeg bij de vrouwen op het WK Padel: Spanje is duidelijk te sterk in kwartfinales

De Belgische vrouwenploeg is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op het WK Padel. In de kwartfinales stond onze nationale ploeg tegenover Spanje en het werd een duidelijke 3-0 nederlaag.

Spanje is één van de favorieten voor eindwinst op het WK Padel en tegen België hebben ze laten zien dat ze een zeer hoog niveau kunnen behalen. Zo wonnen de Spaanse vrouwen vlot de kwartfinale met duidelijke 3-0 cijfers. Volgens Sporza verloren hun Dorien Cuypers en Evelyne Dom hun match met 6-0 en 6-0, Elyne Boeykens en Helena Wyckaert met 6-0 en 6-1 en Astrid Dierckx en An-Sophie Mestach verloren tenslotte met 6-0 en 6-3. Een duidelijke nederlaag dus voor onze nationale ploeg.