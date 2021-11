Grand Slam of Darts: man in vorm Clayton maakt opnieuw indruk, Gerwyn Price heeft het niet onder de markt tegen jong talent

Gisteren stonden de eerste wedstrijden van de achtste finales van de Grand Slam of Darts op het programma. Onder meer James Wade en Jonny Clayton maakten indruk, terwijl Gerwyn Price een lastige avond had.

De eerste wedstrijd ging tussen Rob Cross en Ryan Joyce. Cross was de favoriet voor deze match en hij deed het ook uitstekend. Uiteindelijk haalde Cross het met 4-10. In de wedstrijd daarna haalde Wade verschroeiend uit tegen Rowby-John Rodriguez. Het werd 10-2.

Daarna was Gerwyn Price aan de beurt. De nummer één van de wereld bij de mannen kende een zeer lastige avond tegen de jonge Bradley Brooks, maar Price trok wel aan het langste eind. Hij haalde het met 10-8.

De laatste wedstrijd van de avond was er dan weer één om snel te vergeten. Jonny Clayton stond tegenover Nathan Rafferty, maar Clayton gaf maar weinig kansen weg. De man in vorm haalde het met 10-2, waardoor er in de volgende ronde een kraker op het programma staat tussen Clayton en Price.