Opnieuw enkele wedstrijden om naar uit te kijken in het Darts: Peter Wright tegen José De Sousa en Michael Van Gerwen neemt het op tegen Gary Anderson

In de Grand Slam of Darts staan vandaag de laatste achtste finales op het programma. Zo is het onder meer uitkijken naar het duel tussen Wright en De Sousa, maar ook Van Gerwen-Anderson moet een meer dan degelijke partij worden.

Starten doen we de avond met een andere leuke wedstrijd. Michael Smith, die groepswinnaar werd in een groep met onder meer Gary Anderson en Raymond van Barneveld, neemt het op tegen Joe Cullen, die tweede werd in de groep van Michael van Gerwen.

Daarna is het aan de titelverdediger, want Jose De Sousa kon het toernooi vorig jaar winnen. Nu krijgt de Portugees een lastige opgave in de achtste finales, want hij neemt het op tegen Peter Wright, de nummer twee van de wereld.

In de derde wedstrijd van de avond komt Fallon Sherrock aan bod. Ze is nog de enige vrouw in het toernooi en maakte een uitstekende indruk in de groepsfase. Ze neemt het in haar achtste finale op tegen Mensur Suljovic.

Tenslotte volgt de echte kraker van vanavond. Michael van Gerwen, die ook aan een fantastisch toernooi bezig is, krijgt met Gary Anderson een zeer taaie klant voorgeschoteld. Wie haalt het van deze legendes? We weten het vanavond.