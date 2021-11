James Wade naar halve finales na thriller tegen Rob Cross, Gerwyn Price maatje te groot voor Jonny Clayton

Vrijdagavond stonden in de Grand Slam of Darts de eerste twee kwartfinales op het programma. Daarin haalde James Wade het van Rob Cross met 16-14, terwijl Gerwyn Price met 16-12 een maatje te groot was voor Jonny Clayton.

De eerste kwartfinale ging tussen James Wade, de nummer 4 van de wereld, en Rob Cross, de nummer 11 van de wereld. Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar James Wade toonde zich net iets sterker en won met 16-14. Daarna stond de kraker tussen Gerwyn Price en Jonny Clayton op het programma. Clayton is de man van het moment, maar Price, de nummer één van de wereld, haalde een zeer hoog niveau en won uiteindelijk ook van Clayton met 16-12.