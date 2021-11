Fallon Sherrock vliegt eruit in kwartfinales, ook Van Gerwen moet valiezen pakken

De eerste vrouwelijke dartsspeelster die het zo ver schopte in de Grand Slam of Darts, moet dan toch haar valiezen pakken. Sherrock kwam met Peter 'Snakebite' Wright een echte topspeler tegen die na een spannende pot komaf maakte met de opmars van Sherrock. Uiteindelijk won Wright met 16-13.

Deflated, pleased, tired, sad, happy, thrilled, disappointed, ecstatic, so many emotions and memories. I can hold my head high I know that now. Well done to @snakebitewright you played awesome and all the best tomorrow. Thankyou to everyone and I mean everyone, you are amazing ❤️ pic.twitter.com/HtT8OhFaOq