Geen drie Belgen op het WK Darts: Mike De Decker raakt net niet voorbij laatste horde op kwalificatietoernooi

U zal op het WK Darts niet naar Mike De Decker moeten zoeken. Onze landgenoot is er namelijk niet in geslaagd om zijn kwalificatietoernooi te winnen. Hij verloor in de finale van James Wilson.

Het werd een belangrijke dag voor Mike De Decker. Onze landgenoot moest namelijk zijn kwalificatietoernooi winnen op erbij te zijn op het WK Darts. Hij won zijn eerste wedstrijden tegen Karel Sedlacek, Gary Blades en Jeffrey De Zwaan en het zag er dus goed uit voor De Decker. Toch liep het in de finals alsnog mis voor De Decker. Hij stond tegenover James Wilson en Wilson was met 7-5 net iets te sterk voor De Decker. Er zal dus naast Van den Bergh en Huybrechts geen derde landgenoot te zien zijn op het wereldkampioenschap.