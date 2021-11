Opvallend: Drievoudig wereldkampioen Snooker valt in slaap... tijdens wedstrijd!

Opvallend nieuws uit de snookerwereld. Mark Williams stond zondag in de tweede ronde van de UK Championship, maar de drievoudige wereldkampioen viel in slaap tijdens zijn wedstrijd.

Mark Williams stond in de tweede ronde van de UK Championship tegenover Anthony Hamilton. Volgens Sporza liep het in het vijfde frame echter even mis voor Williams, want de drievoudige wereldkampioen viel zowaar in slaap.

Volgens Williams heeft het te maken met zijn eerdere coronabesmetting, want de ster draagt nog steeds de gevolgen van het virus. Mark Williams verloor uiteindelijk de wedstrijd ook met 6-5 van Hamilton.