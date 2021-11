Peter Wright zet Players Championship Finals op zijn naam na echte thriller

Peter Wright heeft opnieuw een toernooi op zijn naam kunnen zetten. De Schot won zondagavond namelijk de finale van de Players Championship Finals. Hij haalde het van Ryan Searle na een echte thriller. Het werd 11-10.

Ryan Searle is een opkomend talent in de dartswereld en in de Players Championship Finals maakte hij heel wat indruk. Zo kwam hij vlot in de finale terecht, maar daar stond hij wel tegenover Peter Wright, de nummer 2 van de wereld.

Beide heren waren aan elkaar gewaagd en er moest zelfs een beslissende leg gegooid worden om te zien wie er met de toernooizege aan de haal ging. Uiteindelijk was het Wright die ijzig kalm bleef en zo een nieuw toernooi op zak heeft. Ryan Searle komt door deze verloren finale wel de top 16 van de wereld binnen en het wordt een man om in de gaten te houden voor het komende WK.