Het is zo ver! Deze middag komen Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh in actie op het WK Darts

Heel wat Belgen hebben ernaar uitgekeken, maar vanavond is het zo ver. Dimitri Van den Bergh zal namelijk eindelijk in actie komen op het WK Darts. We worden dubbel verwend vandaag, want ook Mike De Decker komt in actie.

Deze middag zal Mike De Decker al in actie komen. Hij is de laatste wedstrijd van de middagsessie, maar hij krijgt het zeker niet onder de markt, want hij neemt het in zijn tweede ronde op tegen Dave Chisnall, de nummer 14 van de wereld. De andere wedstrijden in de middagsessie zijn Lewy Williams – Toyokazu Shibata, Jason Lowe – Daniel Larsson en Mervyn King – Ryan Joyce. In de avondsessie staan dan weer de tweede ronde van Dimitri Van den Bergh op het programma. Hij neemt het op tegen de Duitser Florian Hempel, die in zijn eerste met 3-0 kon winnen van een andere Duitser, Martin Schindler. In de avond staan enkel wedstrijden van de tweede ronde op het programma. Naast de wedstrijd van Dimitri Van den Bergh, zijn er ook Vincent van der Voort – Adam Hunt, Michael Smith – Ron Meulenkamp en Devon Petersen – Raymond Smith.