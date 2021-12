WK Darts: Nathan Aspinall komt met de schrik vrij, nummer 20 van de wereld uitgeschakeld

Kim Huybrecht won zijn tweede ronde van Steve Beaton, maar er stonden gisterenavond ook nog enkele andere duels op het programma. Zo was er onder meer een nipte overwinning voor Nathan Aspinall.

Nathan Aspinall is de nummer 10 van de wereld en is dan ook één van de outsiders voor eindwinst op het WK Darts. Hij had het in zijn tweede ronde echter niet onder de markt tegen Murnan. Aspinall haalde het nipt met 3-2.

Ook Dirk Van Duijvenbode, de nummer 17 van de wereld, moest tot het gaatje gaan. Er kwam zelfs een decider aan de pas in de laatste set, maar daarin haalde de Nederlander het met 4-2 van Koltsov in legs, waardoor de eindstand in sets dan weer 3-2 werd voor Van Duijvenbode.

De nummer 20 van de wereld, Simon Whitlock, is dan weer uitgeschakeld. Hij haalde zijn beste niveau niet tegen de Nederlander Martijn Kleermaker en verloor de wedstrijd dan ook uiteindelijk met 1-3.