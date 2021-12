WK Darts: topper tussen Rob Cross en Raymond van Barneveld in tweede ronde vandaag, ook Jose de Sousa komt in actie

Er staan vandaag opnieuw acht wedstrijden op het programma in de tweede ronde van het WK Darts. Met Mensur Suljovic, Jose De Sousa, Rob Cross en Raymond van Barneveld komen er enkele interessante spelers in actie.

Deze middag volgen de eerste vier wedstrijden vandaag. De middagsessie begint met een wedstrijd tussen Damon Heta en Luke Woodhouse. De winnaar van dit duel neemt het in de derde ronde op tegen Peter Wright.

Jose de Sousa, de nummer 7 van de wereld, is de afsluiter van deze middag. Hij zal het opnemen tegen Jason Lowe. De andere wedstrijden van de middagsessie zijn Brendan Dolan – Callan Rydz en Mensur Suljovic – Alan Soutar.

Avondsessie

In de avondsessie volgt al een echte kraker, want Rob Cross, dit jaar nog Europees kampioen geworden, zal het opnemen tegen de Nederlandse legende Raymond van Barneveld. Met Danny Noppert komt ook nog een andere Nederlander in actie. Hij speelt tegen Jason Heaver.

Een andere wedstrijd van de avondsessie gaat tussen de Duitser Gabriel Clemens en Lewy Williams en de afsluiter van de avond is voor Chris Dobey. Hij zal het in zijn tweede ronde opnemen tegen Rusty-Jake Rodriguez.